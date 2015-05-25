Стаховский и Свитолина вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

В обоих случаях нашим спортсменам понадобилось минимальное количество партий для победы, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина обыграла бельгийку Янину Викмайер: 6-2 6-2. Следующая соперница украинки определится в матче между сербкой Александрой Крунич и Юлией Путинцевой из Казахстана.

В свою очередь, Стаховский обыграл представителя Литвы Рикардаса Беранкиса: 6-2 7-5 6-1. Следующим соперником Сергея станет американский теннисист Стив Джонсон, обыгравший на старте Гильермо Гарсию-Лопеса из Испании - 6-3, 6-3, 6-7 (1), 3-6, 6-3.

Как сообщал УНИАН, ранее свой матч первого круга соревнований проиграла Леся Цуренко. Во вторник в борьбу на кортах Парижа также должны вступить Илья Марченко и Александр Долгополов.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир. В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.