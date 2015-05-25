Тренер "Севильи": "Днепр" может выиграть в финале Лиги Европы

Наставник соперника "Днепра" отметил, что высоко ценит украинскую команду, сообщает официальный сайт УЕФА.

""Днепр" стал настоящим открытием этой Лиги Европы. Эта команда выбила ряд топовых, гораздо более именитых клубов. Украинцы победили "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге" и "Наполи", который считался фаворитом турнира после победы над "Вольфсбургом". Это значит, днепропетровцы заслуживают места в финале", - отметил Эмери.

Говоря о финале, тренер "Севильи" подчеркнул: "Раз уж "Днепру" удалось одолеть столь серьезные команды, он может выиграть и у "Севильи". Мы отнесемся к сопернику с уважением. Будем скромны, не будем считать себя фаворитами. Команда будет биться. Мы будем требовательны к себе".

Кроме того, наставник испанского клуба высоко оценил турнир в целом: "Лига Европы добилась значительного прогресса. Уровень Кубка УЕФА был ниже. Этот рост был достигнут благодаря УЕФА. Как и в случае с Лигой чемпионов, здесь немало команд, которые ассоциируют себя именно с этим турниром. Тот факт, что победитель теперь напрямую попадает в Лигу чемпионов, дал очередной толчок развитию турнира. Повысилась его важность в глазах участников".

27 мая состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Днепр" и "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.