Ротань извинился за "ДНРовский футбол" (видео)
14:07, 25 мая 2015Спорт
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Капитан "Днепра" Руслан Ротань извинился, за то, что назвал так ответную игру полуфинала Кубка Украины с "Шахтером"
Руслан Ротань извинился за эмоции, но не извинится перед судьей матча на Кубок Украины с "Шахтером" / xsport.ua
Я сразу хочу извиниться за свои слова. Такого я не должен был говорить. Я не имел в виду ничего связанного с политикой. Ни в коем случае. В политику вообще стараюсь не лезть", - сказал он в программе "Профутбол" на "2+2".
"Но я не буду извиняться за то, что говорил об арбитре. Судьи уже много лет издеваются над нашей командой. Это уже наболело, крик души", - добавил Ротань.
Ротань извинился за эмоции в ДНРівський футбол
Напомним, Руслан Ротань после матча 1/2 финала Кубка Украины с "Шахтером" раскритиковал работу арбитра Анатолия Абдулы. Встреча завершилась со счетом 1:1, что устраивало команду Мирчи Луческу. Единственный мяч в ворота "Днепра" забил Луис Адриано, который реализовал сомнительный пенальти.
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