Ротань извинился за "ДНРовский футбол" (видео)

Я сразу хочу извиниться за свои слова. Такого я не должен был говорить. Я не имел в виду ничего связанного с политикой. Ни в коем случае. В политику вообще стараюсь не лезть", - сказал он в программе "Профутбол" на "2+2".

"Но я не буду извиняться за то, что говорил об арбитре. Судьи уже много лет издеваются над нашей командой. Это уже наболело, крик души", - добавил Ротань.

Напомним, Руслан Ротань после матча 1/2 финала Кубка Украины с "Шахтером" раскритиковал работу арбитра Анатолия Абдулы. Встреча завершилась со счетом 1:1, что устраивало команду Мирчи Луческу. Единственный мяч в ворота "Днепра" забил Луис Адриано, который реализовал сомнительный пенальти.