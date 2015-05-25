Женская сборная Украины по волейболу не попала в число участников чемпионата Европы

Первая игра завершилась более убедительной победой белорусок со счетом 3:0, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Как и в 2013 году, непреодолимым барьером для команды Гария Егиазарова оказалась последняя, третья стадия квалификации к Евро.

В отличие от первой игры, в ответной встрече украинки действовали гораздо более уверенно и могли даже надеяться на победу в трех-четырех партиях и "золотой сет". Первые две партии были выиграны со счетом 28:26 и 25:21. Однако, в третьем и четвертом сете соперницы свели на нет все предыдущие усилия украинок, выиграв 25:20 и 25:11. Нашим волейболисткам удалось выиграть матч, но лишь на тай-брейке, чего не хватило для общей победы - 16:14 и 3:2.

Самой результативной в составе сборной Украины оказалась Анастасия Чернуха из "Химика" (Южный) - 22 очка.

Наша команда остается за бортом главного турнира континента второй раз подряд. В последний раз украинские девушки принимали участие в главных соревнованиях континента в 2011-м году.