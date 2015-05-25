Украинка Земляк победила олимпийскую чемпионку на легкоатлетическом турнире IAAF World Challenge

Дистанцию 400 метров Земляк преодолела за 52,14 сек, оставив позади олимпийскую чемпионку-2008, серебряного призера Олимпийских игр-2012, двукратную чемпионку мира в этой дисциплине британку Кристине Охурогу, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В первую тройку в Генгело вошли еще два представителя Украины.

Наталья Семенова в секторе для метания диска показала результат 61,09 м. уступив Дении Кабальеро (Куба) и Джулии Фишер (Германия). В свою очередь, Юрий Кримаренко в прыжках в высоту показал результат 2,22 м., уступив Дмитрию Семенову (Россия) и Алану Смиту (Великобритания).

На аналогичном турнире в Дакаре (Сенегал), который проходил параллельно, Станислав Мельников финишировал вторым в беге на 400 метров с барьерами (50,66 сек). Ирина Новожилова заняла 2-ю строчку в секторе для метания молота (67,50 м).

Вита Паламр и Ксения Савина были третьими в прыжках в высоту (1,86 м) и в беге на 800 метров (2.02,64 мин) соответственно.