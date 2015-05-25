Гендиректор "Шахтера" Палкин: "Команда должна остаться во Львове" (видео)

"Я надеюсь, что мы продолжим играть во Львове. Много было эмоциональных высказываний. Не совсем приятно, когда в домашних матчах стадион болеет против тебя. Это нормальная человеческая реакция", - сказал он в программе "Профутбол" на "2+2".

"Мы должны прийти к тому, что эмоции нужно убрать, с холодной головой сесть и принять решение, где мы будем играть следующий сезон. Мое мнение - должны оставаться во Львове, должны продолжать там играть и обращать внимание местных болельщиков на нас. Надеюсь, со временем они нас по-другому станут воспринимать", - добавил Палкин.

Игроки донецкого «Шахтера», которые в сезоне 2014/15 проводят домашние матчи на "Львов-Арене" сильно обиделись на местных болельщиков, которые их не поддерживают. После матча 1/2 финала Кубка Украины против днепропетровского "Днепра" сразу несколько «горняков» довольно эмоционально отреагировали на поддержку стадиона. А Тарас Степаненко пожаловался, что с трибун неслись не только оскорбления, а болельщики также показывали неприличные жесты в адрес игроков донецкой команды.

Как сообщал УНИАН, в предпоследнем туре Премьер-лиги "Шахтер" проиграл "Днепру" со счетом 2:3. Команда продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице, опережая днепрян на два очка.