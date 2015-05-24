"Динамо" выиграло у "Карпат" в гостевом матче УПЛ

Во Львове завершился матч предпоследнего 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали на своем поле киевское "Динамо" и проиграли со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Игра во Львове получилась зрелищной и насыщенной, с многочисленными моментами у ворот обеих команд. И если в первом тайме хозяева сумели на равных соперничать с новоиспеченными чемпионами Украины, то в начале второго тайма все-таки пропустили гол.

На 58-й минуте гол забил Артем Кравец. его партнер по команде Андрей Ярмоленко справа ворвался в штрафную, отдал пас - защитник "Карпат" перехватил, но выбил точно на Кравца. Тот продвинулся чуть вперед и с левой ноги пробил низом под ближнюю штангу - 1:0.

В других матчах сегодняшнего дня харьковский "Металлист" обыграл мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:1, полтавская "Ворскла" выиграла у одесского "Черноморца" со счетом 2:0, а запорожский "Металлург" проиграл луганской "Заре" - 0:1.

Таким образом, у "Динамо" остался "0" в графе поражений и команда увеличила отрыв от идущего на 2-м месте "Шахтера" до 10 очков. "Карпаты", несмотря на неудачу, сохранили прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. УПЛ покинет потерпевший сегодня поражение "Ильичевец".