Теннисистка Цуренко проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции

В Париже (Франция) завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Леся Цуренко играла против Бояны Йовановски из Сербии и проиграла со счетом 6:1, 1:6, 0:6, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче двух приблизительно равных по силам соперниц (Цуренко - 60-я в мировом рейтинге, Йовановски - 67-я), украинка легко взяла первую партию, на которую затратила меньше получаса игрового времени. Тем не менее, также легко киевлянка проиграла две следующие партии, выбыв из борьбы в одиночном разряде уже после первого поединка.

Кроме Цуренко, в основной сетке женских одиночных соревнований Украину также представляет Элина Свитолина. Из квалификации в основу не пробилась ни одна отечественная теннисистка.

У мужчин в этом турнире выступят Александр Долгополов, Сергей Стаховский и один из победителей квалификации Илья Марченко.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.