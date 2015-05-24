УПЛ, 25-й тур, "Карпаты" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают киевское "Динамо".

Встречаются команды, одна из которых досрочно стала чемпионом Украины, а вторая - борется за сохранение места в УПЛ на следующий сезон.

Период напряженного игрового календаря для динамовцев завершился. В последних двух турах чемпионата Сергей Ребров сможет планомерно готовить команду к финалу Кубка Украины и подводить футболистов к оптимальным кондициям именно на 4 июня, день когда "Дианмо" сможет сделать "золотой дубль". Тем не менее, беспроигрышный на внутренней арене год требует достойного завершения. На данный момент, в 24 проведенных матчах у столичной команды 19 побед при 4 поражениях. Наиболее нацеленными на чужие ворота выйдут Артем Кравец и Андрей Ярмоленко – соискатели звания лучшего бомбардира сезона.

В свою очередь, у «Карпат» еще не решен вопрос сохранения прописки в классе сильнейших. Команда занимает предпоследнее место всего на 3 балла опережая аутсайдера мариупольский "Ильичевец". Кроме насущных турнирных вопросов, заставляющих держаться в тонусе, львовяне будут иметь и другие козыри. Во-первых, это свое поле, где "бело-зеленые" всегда чувствуют себя гораздо увереннее. Во-вторых - опыт последних лет, когда киевляне не раз сталкивались с серьезными трудностями и теряли очки. В частности, осенью, в рамках матча первого круга команды разошлись миром - 0:0.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,48 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 4,03 к 1, а на победу "Карпат" - 6 к 1.

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.

Стартовые составы команд:

Карпаты: 23. Мисак, 26. Новотрясов, 92. Чачуа, 94. Мирошниченко Д., 9. Кожанов, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Клец, 8. Костевич, 35. Швед М.

Запасные: 27. Страшкевич, 86. Кравец В., 10. Карноза, 20. Даушвили, 14. Сергийчук, 76. Гуцуляк, 98. Мозиль

Динамо: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 4. Велозу, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 1. Шовковский, 34. Хачериди, 30. Бетао, 14. Михайличенко Б., 17. Рыбалка, 90. Беланда, 37. Андриевский