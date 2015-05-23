Маркевич после победы над "Шахтером": Сейчас мы думаем о среде

Отвечая на вопрос о перспективах борьбы за 2-е место в УПЛ, Маркевич отметил, что сейчас все его мысли о финальной игре Лиги Европы: "Конечно, появился шанс, и нужно его использовать. Но сейчас мы думаем о среде (день финала Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" - УНИАН). Посмотрим, как будет дальше".

Говоря о том, насколько генеральную репетицию перед финалом Лиги Европы можно считать удавшейся, наставник заявил: "Для нас главной задачей было сегодня показать хорошую игру. Накануне я сказал, что мы не будем использовать футболистов, которые сыграют в среду. Сами понимаете, не дай Бог, кто-то получит травму. Особенно это касается линии обороны. Те футболисты, которые сегодня вышли, проявили характер. И молодые, и опытные. Был сегодня сплав опыта и молодости. Я рад, что команда победила очень непростого соперника, и настроение у нас достаточно хорошее".

Отвечая на вопрос, будут ли с футболистами жены в Варшаве, тренер заметил: "Жены будут. Надеюсь, что с их стороны поддержка будет хорошей. Я вообще из этого не делаю проблемы. Наоборот, когда рядом близкие люди, футболисты относятся по-другому".

А оценивая игру бразильского легионера Матеуса, Маркевич отметил: "Он — один из символов «Днепра». К сожалению, он много пропустил. Но набирает форму; сегодня забил мяч. Надеюсь, он нам поможет в среду".