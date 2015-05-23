Автор победного гола "Днепра" Лучкевич: В моем голе заслуга Бруно Гамы

После финального свистка игрок описал решающий момент в интервью телеканалу «2+2».

"Я считаю, что заслуга в нем всей команды, и конкретно Бруно Гамы. Он хорошо обыграл соперника, прострелил, а я уже замкнул его передачу".

Отвечая на вопрос, была ли у него такая же радость, как и после забитого гола запорожскому «Металлургу», Лучкевич отметил: "Естественно, очень приятно забивать решающие голы, отсюда и столько эмоций!"

Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Шахтер" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.