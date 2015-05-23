Автор победного гола "Днепра" Лучкевич: В моем голе заслуга Бруно Гамы
20:53, 23 мая 2015Спорт
1543
Полузащитник «Днепра» Валерий Лучкевич в игре с "Шахтером" вышел во втором тайме на замену и забил решающий гол.
Валерий Лучкевич забил второй победный гол своей команды подряд / fcdnipro.ua
После финального свистка игрок описал решающий момент в интервью телеканалу «2+2».
"Я считаю, что заслуга в нем всей команды, и конкретно Бруно Гамы. Он хорошо обыграл соперника, прострелил, а я уже замкнул его передачу".
Отвечая на вопрос, была ли у него такая же радость, как и после забитого гола запорожскому «Металлургу», Лучкевич отметил: "Естественно, очень приятно забивать решающие голы, отсюда и столько эмоций!"
Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Шахтер" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter