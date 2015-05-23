В Киеве прошел Кубок Украины по бодибилдингу (фотогалерея)
20:29, 23 мая 2015Спорт
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Кубок Украины по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму UBPF 2015 прошел в Киеве, 23 мая 2015.
Участниками Кубка могут стать все желающие спортсмены - и мужчины, и женщины.
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Главное для соревнующихся - иметь соответствующую подготовку и успеть зарегистрироваться согласно регламенту WBPF 2015.
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