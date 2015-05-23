В Киеве прошел Кубок Украины по бодибилдингу (фотогалерея)

Кубок Украины по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму UBPF 2015 прошел в Киеве, 23 мая 2015.

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