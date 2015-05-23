"Днепр" выиграл у "Шахтера" в центральном матче тура УПЛ

В Днепропетровске завершился центральный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 3:2.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

Игра в Днепропетровске проходила в зрелищной борьбе, с многочисленными обоюдными моментами и большим количеством голов. В первом тайме преимуществом владели гости, которые в течении половины тайма забили два гола. Алекс Тейшейра открыл счет уже на 7-й минуте, а на 27-й он же сделал дубль. Правда, в промежутке между этими голами отличился бразильский легионер "Днепра" Матеус.

Однако, во втором тайме хозяева сумели переломить ход игры и на 64-й минуте Роман Безус сравнял счет - 2:2. А на 81-й минуте решающий гол забил Валерий Лучкевич. Бруно Гама прострелил на дальнюю штангу и Лучкевич в падении переправил мяч в сетку - 3:2.

Таким образом, "Днепр" сохранил интригу в борьбе за 2-е место в итоговой турнирной таблице, которая разрешится лишь в последнем туре УПЛ, 30 мая.

Ранее сегодня также состоялись еще два матча. Донецкий "Олимпик" проиграл луцкой "Волыни" (1:3), а донецкий "Металлург" сыграл вничью с ужгородской "Говерлой" - 0:0.