УПЛ, 25-й тур, "Днепр" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает донецкий "Шахтер". Встречаются команды, занимающие 2-3 места в турнирной таблице, сообщает офиицальный сайт УПЛ.

В этом матче "Днепру" необходима победа для того, чтобы сохранить шансы на 2-е место в итоговой турнирной таблице. Команды разделяют 5 баллов в турнирной таблице и, в случае победы сегодня "Днепр" сократит свое отставание до 2-х очков. Тогда, днепропетровцам необходимо будет побеждать в последнем туре ужгородскую "Говерлу" и надеяться на победу львовских "Карпат" над "Шахтером" в параллельном матче на нейтральном поле в Киеве. Согласно регламенту соревнований, при равенстве очков на первое место выходят общая разность мячей, затем - количество мячей, забитых во всех играх, и только на 3-м месте - личные встречи. А по первым двум показателям у "Шахтера" большой перевес над "Днепром" - "+51" против "+29" и 67 против 44. Разумеется, нивелировать такое превосходство за 2 тура "Днепру" не удастся.

Матч первого круга "Шахтер" - "Днепр" завершился нулевой ничьей.

На котировках букмекрских контор фаворитом считается "Шахтер". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,59 к 1, в то время как на ничью - 3,86 к 1, а на победу "Днепра" - 4,97 к 1.

Матч "Днепр" - "Шахтер" начнется в 18.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.

Составы команд:

Днепр: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 30. Папа Гуйе, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 28. Шахов, 47. Горбунов С., 97. Близниченко, 99. Матеус

Запасные: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 17. Баланюк, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 27. Васильев Ал-р, 90. Мигунов

Шахтер: 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 38. Кривцов, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 21. Гладкий

Запасные: 30. Пятов, 5. Кучер, 18. Ордец, 17. Фернандо, 77. Илсиньо, 7. Веллингтон Нем, 89. Дентиньо