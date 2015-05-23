Украинские шашистки вошли в 10-ку лучших на Чемпионате мира

В Ухане (Китай) завершились партии последнего 15-го тура Чемпионата мира по шашкам-100 (стоклеточная доска), по итогам которого в 10-ку сильнейших шахматистов мира вошли украинки Юлия Макаренкова и Ольга Балтажи, сообщает официальный сайт соревнований.

В заключительном туре Макаренкова белыми играла с Хангинг Жао (Китай) и уступила сопернице - 0:2. В свою очередь, Балтажи черными противостояла сильнейшей шашистке мира многократной чемпионке мира Зое Голубевой (Латвия) и сумела удержать ничью - 1:1.

Таким образом, у Макаренковой в итоговой турнирной таблице 4 победы, 7 ничьих и 4 поражения - 15 очов, 9-е место, у Балттажи - 3 победы, 9 ничьих и 3 поражения - 15 очков, 10-е место.

Призерами турнира стали три спортсменки на счету которых по 20 баллов. По дополнительным показателям чемпионкой мира стала Голубева, второе место у Натальи Садовской (Польша), бронза - у Ольги Камышлеевой (Нидерланды).