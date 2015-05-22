На пути к финалу. Видеодайджест лучших голов и моментов "Днепра" и "Севильи"
19:39, 22 мая 2015Спорт
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27 мая в Варшаве состоится финальный матч Лиги Европы между днепропетровским "Днепром" и испанской "Севильей".
Финал Лиги Европы Днепр - Севилья пройдет в Варшаве / © UNIAN
Напомним, 14 мая в Киеве завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Читайте такжеАрбитром финала Лиги Европы станет англичанин Аткинсон В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0.
Предлагаем вашему вниманию вехи пути обоих команд к финалу.
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