На пути к финалу. Видеодайджест лучших голов и моментов "Днепра" и "Севильи"

Напомним, 14 мая в Киеве завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Читайте такжеАрбитром финала Лиги Европы станет англичанин Аткинсон В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0.

Предлагаем вашему вниманию вехи пути обоих команд к финалу.