На пути к финалу. Видеодайджест лучших голов и моментов "Днепра" и "Севильи"

19:39, 22 мая 2015
Спорт
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27 мая в Варшаве состоится финальный матч Лиги Европы между днепропетровским "Днепром" и испанской "Севильей".

Финал Лиги Европы Днепр - Севилья. Видео-визитка города главной євробитви - Варшавы / © UNIAN

Напомним, 14 мая в Киеве завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Читайте такжеАрбитром финала Лиги Европы станет англичанин Аткинсон В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0. 

Предлагаем вашему вниманию вехи пути обоих команд к финалу.

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