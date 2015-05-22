УЕФА дал добро оккупированному Крыму проводить футбольный чемпионат - СМИ

Об этом изданию "Новый Крым" сообщил представитель региональной федерации футбола аннексированного полуострова Георгий Ильяков, передает Еспресо.TV.

"Проведены переговоры с УЕФА. Нам дали добро на проведение чемпионата Крыма. Начать первенство планируем в августе 2015 года. В нем примут участие 8 профессиональных команд. В их число автоматически попадут "Таврия" и "Севастополь". О других участниках пока сказать нечего", - рассказал Ильяков.

Также он добавил, что ожидается очередной визит представителей УЕФА в Крыму.

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"В начале июля в Крым прибудет комиссия УЕФА, которая проведет инспекцию объектов инфраструктуры. После этой проверки мы начнем решать вопрос о финансировании клубов чемпионата Крыма", - отметил собеседник издания.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время киевской встречи с главой УЕФА Мишелем Платини в ноябре прошлого года отметил исключительную важность для Украины сохранить контроль над процессами развития футбола в Крыму, а для УЕФА - не быть втянутым в нефутбольные баталии относительно оккупированного полуострова.

Отметим также, что исполком УЕФА запретил крымским клубам с 1 января 2015 года выступать в чемпионате России, приняв решение создать в Крыму специальную зону, где футбол будет развиваться исключительно под эгидой УЕФА.