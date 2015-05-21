Капитан "Днепра" Ротань о судействе матча Кубка с "Шахтером": "Это ДНРовский футбол"
18:25, 21 мая 2015Спорт
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Капитан днепропетровского "Днепра" Руслан Ротань эмоционально прокомментировал судейство Анатолия Абдулы в полуфинальном матче Кубка Украины против донецкого "Шахтера".
Руслан Ротань гневно прокомментировал судейство матча "Шахтер" - "Днепр" / xsport.ua
После матча Ротань отметил: "Что там говорили с ними делать? Люстрировать? Я бы повесил их за одно место. За яйца. Это не украинский футбол. Это "ДНРовский" футбол!", - сказал Ротань после матча "Профутболу".
Напомним, что на 76-й минуте игры при счете 1:0 в пользу днепрян, Абдула назначил сомнительный пенальти в ворота Бойко. Он и стал решающим в игре.
"Шахтер" с общим счетом 2:1 обыграл "Днепр", выйдя в финал.
Финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 4 июня на "Олимпийском" в Киеве.
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