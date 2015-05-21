Капитан "Днепра" Ротань о судействе матча Кубка с "Шахтером": "Это ДНРовский футбол"

18:25, 21 мая 2015
Спорт
9481

Капитан днепропетровского "Днепра" Руслан Ротань эмоционально прокомментировал судейство Анатолия Абдулы в полуфинальном матче Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Руслан Ротань гневно прокомментировал судейство матча

После матча Ротань отметил: "Что там говорили с ними делать? Люстрировать? Я бы повесил их за одно место. За яйца. Это не украинский футбол. Это "ДНРовский" футбол!", - сказал Ротань после матча "Профутболу".

Напомним, что на 76-й минуте игры при счете 1:0 в пользу днепрян, Абдула назначил сомнительный пенальти в ворота Бойко. Он и стал решающим в игре.

"Шахтер" с общим счетом 2:1 обыграл "Днепр", выйдя в финал.

Финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 4 июня на "Олимпийском" в Киеве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter