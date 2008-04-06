Результаты 33 тура английской Премьер-лиги
Тройка призеров на грани сюрпризов?
Сегодняшними матчами завершился 33 тур английской Премьер-лиги (кроме матча Вест Хэм - Портсмут, назначенного на 8 апреля).
Миддлсбро - МЮ 2:2 (Алвеш 34, 55 - Роналду 10, Руни 74)
Эвертон - Дерби 1:0 (Осман 56)
Напомним, что вчера сыграли:
Арсенал - Ливерпуль 1:1 (Бендтнер 54 – Крауч 41)
Манчестер Сити - Челси 0:2 (Данн (автогол) 6, Калу 53)
Астон Вилла - Болтон 4:0 (Барри 9, 60, Акбонлахор 56, Хервуд 85)
Блэкберн - Тоттенхэм 1:1 (Педерсен 30 - Бербатов 7)
Фулхэм - Сандерленд 1:3 (Хили 74 - Коллинз 45, Чопра 54, Джонс 77)
Уиган - Бирмингем 2:0 (Р. Тэйлор 15, 56)
Ньюкасл - Рединг 3:0 (Мартинс 18, Оуэн 43, Видука 58), -
...и теперь МЮ (77 очка), формально, в зоне досягаемости Челси (74), который, в свою очередь, формально, в зоне досягаемости Арсенала (71). А в следующем туре, заметим, Манчестеру и Арсеналу играть между собой ...
Сделавший ничью Ливерпуль (63) дал подойти к себе Эвертону (60).
Плотную группа составили Портсмут (53, игра в запасе), Астон Вилла (52), Блекберн (51) и МСити (49).
И дальше растянулся весь низ таблицы: Вест Хэм (44, игра в запасе), Тоттенхэм (40), Ньюкасл (38), Сандерленд (36), Миддлсбро (35), Уиган (34), Рединг (32), Бирмингем (30), Болтон (26), Фулхэм (24), Дерби (11).
В следующем туре (12 апреля) играют: Бирмингем - Эвертон, Болтон - Вест Хэм, Дерби - Астон Вилла, Тоттенхэм - Миддлсбро, Рединг - Фулхэм, Сандерленд - МСити, Портсмут - Ньюкасл
(13 апреля) Ливерпуль - Блекберн и... МЮ - Арсенал
(14 апреля) Челси - Уиган