Результаты 33 тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 33 тур английской Премьер-лиги (кроме матча Вест Хэм - Портсмут, назначенного на 8 апреля).

Миддлсбро - МЮ 2:2 (Алвеш 34, 55 - Роналду 10, Руни 74)

Эвертон - Дерби 1:0 (Осман 56)

Напомним, что вчера сыграли:

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (Бендтнер 54 – Крауч 41)

Манчестер Сити - Челси 0:2 (Данн (автогол) 6, Калу 53)

Астон Вилла - Болтон 4:0 (Барри 9, 60, Акбонлахор 56, Хервуд 85)

Блэкберн - Тоттенхэм 1:1 (Педерсен 30 - Бербатов 7)

Фулхэм - Сандерленд 1:3 (Хили 74 - Коллинз 45, Чопра 54, Джонс 77)

Уиган - Бирмингем 2:0 (Р. Тэйлор 15, 56)

Ньюкасл - Рединг 3:0 (Мартинс 18, Оуэн 43, Видука 58), -

...и теперь МЮ (77 очка), формально, в зоне досягаемости Челси (74), который, в свою очередь, формально, в зоне досягаемости Арсенала (71). А в следующем туре, заметим, Манчестеру и Арсеналу играть между собой ...

Сделавший ничью Ливерпуль (63) дал подойти к себе Эвертону (60).

Плотную группа составили Портсмут (53, игра в запасе), Астон Вилла (52), Блекберн (51) и МСити (49).

И дальше растянулся весь низ таблицы: Вест Хэм (44, игра в запасе), Тоттенхэм (40), Ньюкасл (38), Сандерленд (36), Миддлсбро (35), Уиган (34), Рединг (32), Бирмингем (30), Болтон (26), Фулхэм (24), Дерби (11).

В следующем туре (12 апреля) играют: Бирмингем - Эвертон, Болтон - Вест Хэм, Дерби - Астон Вилла, Тоттенхэм - Миддлсбро, Рединг - Фулхэм, Сандерленд - МСити, Портсмут - Ньюкасл

(13 апреля) Ливерпуль - Блекберн и... МЮ - Арсенал

(14 апреля) Челси - Уиган