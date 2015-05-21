Симферопольскую «Таврию» собираются воссоздать и вернуть в украинскую Премьер-лигу

Бывший почетный президент ФК «Таврия» (Симферополь) Сергей Куницын, говоря о будущем крымского футбола, заявил о намерении возродить клуб, сообщает сайт СК "Таврия".

«Таврия» — это украинский клуб, есть учредительные документы, которые мы сейчас поднимем. Нам важно найти спонсоров, я знаю бюджет второй лиги, бюджет первой лиги и бюджет Премьер-лиги. Конечно, политически правильно, чтобы команда заявилась в Премьер-лигу. Если мы найдем ресурсы и нас поддержат на самом высоком уровне государства, то, конечно, надо играть в Премьер-лиге. И не важно, кто будет учредителем — мы перерегистрируем клуб в том же Херсоне. Нужно и гранты искать, и с УЕФА работать. Под это дело можно найти ресурс, потому что мы знаем в каком состоянии стадион в Херсоне, Николаеве — его же аттестовать надо под требования Премьер-лиги" - отметил Куницын.

Также он добавил: "Если, как говорится, мы этого ребенка родим, то, может, в Херсоне (что политически важно, т.к. там представительство президента в Крыму находится) сформируем «Таврию». Я думаю, что в Украине достаточно небедных и небезразличных людей, да и крымским болельщикам ближе и проще ездить было бы. Есть такая тайная мечта и мы сегодня её огласили. Будем над этим работать".

Кроме того, действующий вице-президент ФФУ Куницын (отвечает за развитие футбола в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской областях) рассказал о работе в этих направлениях.

"УЕФА приняла решение о том, что в Крыму через программу европейской федерации будет развиваться детский футбол, потому что дети к политике отношения не имеют. Профессиональным клубам совершенно обосновано запретили играть в чемпионате России, в любой лиге. Они же пытались играть во второй лиге и, как вы знаете, даже бренды наши таврийские использовали, логотипы. Сейчас я, как вице-президент ФФУ, формирую сектор для того, чтобы мы работали с Донбассом, Крымом и Севастополем. Мы уже сейчас формируем первый, так сказать, пул футбольной формы, экипировки, мячей и пр., чтобы отправить в Крым. Мы прорабатываем с Андреем Васильевичем Павелко (президент ФФУ) то, как мы будем работать с детским футболом в Крыму. Я думаю у нас там будет представитель от ФФУ, через которого мы будем осуществлять работу по развитию детского футбола. То же самое касается Донбасса, где будем взаимодействовать с донецкой и луганской федерациями, потому что там тоже нужно организовать турниры и т.д. Сейчас я не въездной в Крым (в числе 274 депутатов, которые не поддержали события, которые там происходили), но я через людей передал «крымским вождям»: если вы хотите, чтобы детский футбол в Крыму развивался и дети занимались своим любимым видом спорта (а УЕФА стоит на позиции, что это должно через ФФУ происходить), то вам придется со мной работать. Если «нет», то значит «на нет и суда нет» — другого не будет".

Как сообщал УНИАН, СК "Таврия" снялся с чемпионата Украины по футболу по окончании сезона 2013/14. В летнее межсезонье команду приняли в состав участников чемпионата России, где она играла полгода, до декабря 2014-го. С 1 января 2015-го года команда, наряду с другими представителями Крыма, исключена из соревнований под эгидой Российского футбольного союза по требованию УЕФА.