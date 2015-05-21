Украинские шашистки выбыли из борьбы за титул чемпиона мира

Украинки уже не претендуют на титул чемпиона и практически утратили шансы на попадание в тройку призеров, сообщает официальный сайт соревнований.

Макаренкова в 13-м туре встречалась с сильнейшей шашисткой мира, многократной чемпионкой мира Зоей Голубевой из Латвии и проиграла партию черными фигурами. В свою очередь, Балтажи также черными играла против Тамары Тансыккужиной из России и также уступила.

На данный момент у Макаренковой 4 победы при 6 ничьих и 3 поражениях - 14 очков, а у Балтажи эти показатели составляют - 3-7-3 - 13 баллов.

Лидером ЧМ на данный момент является Голубева - 18 очков. 2-3 места делят Айгуль Идрисова (Россия) и Ольга Камышлеева (Нидерланды) - по 17.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит с 11 по 24 мая.

Всемирная федерация шашек (FMJD) организовывает чемпионаты мира по международным шашкам среди женщин раз в два года. В этом году чемпионат впервые проходит в Китае. В чемпионате принимают участие 16 ведущих мастеров из 10 стран мира. Сильнейшие шашистки мира проведут 15 туров по круговой системе в течение 12 дней.