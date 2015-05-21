Две украинские теннисистки вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Франции

Обе спортсменки выступят в финальном раунде квалификации, сообщается на официальном сайте соревнований.

Бондаренко свой матч 2-го круга проводила против словачки Яны Чепеловой и попросту разгромила оппонентку, позволив ей выиграть лишь один гейм - 6:1, 6:0.

В свою очередь, Заневская играла с Яфан Ван из Китая и этот матч получился куда более упорным и напряженным. Проиграв первую партию "всухую", украинка нашла в себе силы переломить ход игры, выиграла второй сет, а в решающей третье партии обыграла соперницу в дополнительном гейме - тай-брейке - 0:6, 6:4, 7:6.

В решающем раунде квалификации Заневская сыграет с Маргаритой Гаспарян из России, а Бондаренко - с победительницей матча Екатерина Бычкова (Россия) против Алексы Глэтч (США). Победители 3-го раунда получат путевки в основную сетку соревнований.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" пройдет с 25 мая по 7 июня.