Игроки "Шахтера" хотят сменить домашнюю арену из-за оскорблений львовских болельщиков

Игроки донецкого «Шахтера», которые в сезоне 2014/15 проводят домашние матчи на "Львов-Арене" сильно обиделись на местных болельщиков, которые их не поддерживают, сообщает Zaxid.net.

После матча 1/2 финала Кубка Украины против днепропетровского "Днепра" сразу несколько «горняков» довольно эмоционально отреагировали на поддержку стадиона.

«Я больше не хочу играть во Львове, - сказал защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий. - Так нереально болеть против нас. За «Динамо» болели все, а нас освистывали и парафинили. А теперь за «Днепр», и нас тоже парафинили. Что делать? Переезжать отсюда».

Со словами своего коллеги согласился другой игрок «Шахтера» Тарас Степаненко. По его словам, со стороны львовской публики это было некрасиво в отношении клуба, который почти год играет на «Арене Львов». Степаненко убежден, что «горнякам» не стоит проводить домашние матчи во Львове.

А на замечание, что во время игр Лиги чемпионов «Шахтер» приходил поддерживать целый стадион, ответил: "Лига чемпионов – это всего 4-5 матчей, а дальше что?. Вы знаете, когда 12-летний мальчик с трибун показывает мне неприличные жесты, так невозможно играть. «Шахтер» должен переехать из Львова".

Пока окончательно неизвестно, будет ли «горняки» играть в дальнейшем на «Арене Львов». Возможно, будут проводить здесь домашние матчи Лиги чемпионов, возможно, будут играть с «Динамо», «Карпатами» или «Днепром» на нейтральных полях. Как бы ни было, последний матч в сезоне на «Арене Львов» «горняки» завершили хоть и на победной, но не совсем мажорной ноте.

К слову, матч последнего тура чемпионата Украины, в котором «Шахтер» примет «Карпаты» состоится на стадионе «Оболонь» в Киеве. Причиной такого решения стала не политика клуба, а концерт группы ТИК, который состоится на львовском стадионе в день матча, 30 мая.

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Днепр" завершился вничью, 1:1. "Шахтер" вышел в финал благодаря победе в первом матче в Днепропетровске со счетом 1:0.

Во время матча львовские болельщики активно поддерживали "Днепр", который возглавляет бывший тренер "Карпат" львовский специалист Мирон Маркевич