Пятов о болельщиках на "Арене Львов": люди кричат нам гадкие слова, а потом просят футболку
12:19, 21 мая 2015Спорт
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Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов после кубковой игры с "Днепром" заявил, что пора заканчивать играть на "Арене Львов" из-за неуважения со стороны болельщиков.
Пятов считает, что "Шахтеру" нужно уходить с "Арены Львов" / shakhtar.com
После игры с "Днепром" вратарь "Шахтера" Андрей Пятов был краток, но категоричен в своих высказываниях, сообщает ПроФутбол.
"Получилась интересная, боевая игра. Обе команды хотели пробиться в финал. Местами игра была жестокой, вы сами все видели. Победа любой ценой в финале? Ничего не остается, как обыгрывать "Динамо" - сказал Пятов.
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"Наверное, надо заканчивать играть на "Арене Львов". Люди нас не уважают, кричат гадкие слова, а потом просят футболку. Просто некрасиво…" - резюмировал голкипер "Шахтера".
Как сообщал УНИАН ранее, Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финальном матче Кубка Украины по футболу.
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