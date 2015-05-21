Пятов о болельщиках на "Арене Львов": люди кричат нам гадкие слова, а потом просят футболку

После игры с "Днепром" вратарь "Шахтера" Андрей Пятов был краток, но категоричен в своих высказываниях, сообщает ПроФутбол.

"Получилась интересная, боевая игра. Обе команды хотели пробиться в финал. Местами игра была жестокой, вы сами все видели. Победа любой ценой в финале? Ничего не остается, как обыгрывать "Динамо" - сказал Пятов.

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"Наверное, надо заканчивать играть на "Арене Львов". Люди нас не уважают, кричат гадкие слова, а потом просят футболку. Просто некрасиво…" - резюмировал голкипер "Шахтера".

Как сообщал УНИАН ранее, Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финальном матче Кубка Украины по футболу.