Украинец Марченко вышел в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису

Украинец Илья Марченко пробился в решающий 3-й раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале соотечественника Дениса Молчанова - 7:6(7), 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Теннисисты провели на корте почти два часа, где большую часть времени занял первый сет. В результате, сильнее оказался Марченко.

Соперником украинца по решающей стадии квалификации стал россиянин Евгений Донской. Ранее Марченко и Донской четырежды встречались на турнирах с хардовым покрытием серии "Челленджер" - по два раза в 2013 и 2012 годах. Счет личных встреч - 3:1 в пользу нашего теннисиста.

Матч решающего 3-го круга квалификационных соревнований состоится 22 мая.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" пройдет с 25 мая по 7 июня.