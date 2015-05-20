Луческу: "Я остаюсь в "Шахтере"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил о том, что он остается главным наставником команды, как минимум, еще на год. Об этом он заявил в послематчевом интервью игры с "Днепром" каналу "Футбол-1".

"Я остаюсь еще минимум на год, чтобы доработать свой контракт с донецким клубом. Все что пишут - чушь, домыслы журналистов", - прокомментировал слухи о своей отставке Луческу.

Кроме того, румынский специалист отметил, что болельщики Львова, где свои домашние матчи в этом сезоне проводит донецкая команда должны быть более толерантными. "Мы - украинская команда. мы добыли для Украины Кубок УЕФА, 10 лет представляем Украину на еврокубковой арене. Все наши успехи - для Украины. А поведение львовских болельщиков - это отголоски политики. Нужно быть более толерантными. Спорт и политика - разные вещи, не нужно смешивать", - отметил Луческу.

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Днепр" завершился вничью, 1:1. По сумме двух игр "Шахтер" выиграл (2:1) и вышел в финал. Матч отметился неоднозначным судейством и обоюдной грубостью игрков команд. Болельщики "Львов-Арены", где проводит свои домашние игры "Шахтер", в этом матче поддерживали "Днепр".