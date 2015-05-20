"Динамо" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финальном матче Кубка Украины по футболу. "Динамо" сегодня в ответной игре полуфинала обыграло донецкий "Олимпик" - 4:1 (первый матч - 0:0), а "Шахтер" сыграл вничью во Львове с днепропетровским "Днепром" - 1:1 (первый матч - 1:0).

Игра в Киеве, начавшаяся на полчаса раньше, проходила с заметным преимуществом "Динамо", которое уже на 4-й минуте открыло счет. Гол на счету Мигеля Велозу. На 36-й минуте Андрея Ярмоленко удвоил преимущество хозяев поля, а на 52-й Велозу делал дубль. После этого, на 75-й Алексей Дитятьев сократил разницу в счете, но уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Джермейн Ленс установил окончательный счет - 4:1.

В свою очередь, матч во Львове между "Шахтером" и "Днепром" был куда более упорным и напряженным. В первом тайме гол забил игрок "Днепра" Никола Калинич, сравнявший счет по сумме двух игр. Но, после перерыва, много атаковавший "Шахтер" сумел заработать пенальти, который реализовал Луис Адриано - 1:1.

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию игры, по которой можно прсоледить за ходом событий.

Таким образом, в финале Кубка Украины состоится классическое украинское противостояние "Динамо" - "Шахтер".

Решающий матч пройдет 4 июня на НСК "Олимпийский".