Олимпийский огонь доставлен из России в Лондон

Олимпийский огонь доставлен из Санкт-Петербурга в британский аэропорт "Хитроу". Несколько тысяч полицейских выйдут на лондонские улицы, так как сторонники независимости Тибета, несмотря на усиленные меры безопасности, намерены провести свои акции. Стражи порядка уже призвали представителей протибетских организаций вести себя спокойно и не допускать насилия.

Эстафета начнется от стадиона Уэмбли, нести огонь будут не только по суше, несколько раз огонь пересечет Темзу. Из Лондона он будет доставлен в Париж.

Олимпийская эстафета продлится четыре месяца.

Летние Олимпийские игры 2008 (официальное название - Игры XXIX Олимпиады) пройдут в Пекине с 8 по 24 августа.