Украинка Мищенко победила на легкоатлетическом турнире серии IAAF World Challenge в Пекине

Мищенко преодолела 1500 метров за 4.02,89 мин., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Ближайшую преследовательницу, марокканку Рабабе Арафи, она опередила на 1,23 мин. Пейсмейкером на дистанции выступила еще одна украинка Тамара Твердоступ.

Соревнования в Пекине стали вторыми подряд из серии IAAF World Challenge, на которых Мищенко победила. 10 мая она выиграла турнир в Кавасаки.

Именно Пекин в этом году будет принимать чемпионат мира по легкой атлетике.