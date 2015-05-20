Украинка Мищенко победила на легкоатлетическом турнире серии IAAF World Challenge в Пекине

19:13, 20 мая 2015
Спорт
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Украинка Анна Мищенко выиграла сегодня второй подряд турнир престижной международной серии IAAF World Challenge.

Українка Міщенко виграла другий турнір поспіль / vk.com

Мищенко преодолела 1500 метров за 4.02,89 мин., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Ближайшую преследовательницу, марокканку Рабабе Арафи, она опередила на 1,23 мин. Пейсмейкером на дистанции выступила еще одна украинка Тамара Твердоступ.

Соревнования в Пекине стали вторыми подряд из серии IAAF World Challenge, на которых Мищенко победила. 10 мая она выиграла турнир в Кавасаки.

Именно Пекин в этом году будет принимать чемпионат мира по легкой атлетике.

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