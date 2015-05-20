Скаут сборной России по хоккею: серебро ЧМ - фантастический результат, а большинство болельщиков просто обнаглели

«Наша команда на чемпионате мира в Праге, учитывая уровень соперников, выдала фантастический результат», — цитирует слова экс-игрока Lenta.ru, со ссылкой на личную станичку Хаванова в Facebook.

По мнению сотрудника сборной, большинство болельщиков «не переживали за команду, а ждали повода, чтобы выплеснуть все свои помои на игроков и тренеров». Хаванов напомнил, что в период с 1994 по 2007 год лучшим достижением россиян на чемпионатах мира стали серебряные медали ЧМ-2002. «Большинство кричащих просто обнаглели и забыли совсем недавнюю историю», — подчеркнул он.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал второе место, занятое российскими игроками на ЧМ-2015, нормальным результатом и призвал «не жить советскими временами», а министр спорта Виталий Мутко счел выступление россиян на турнире успешным.

В финале чемпионата мира 2015 года, прошедшем 17 мая в Праге, сборная России проиграла Канаде со счетом 1:6.

Хаванов, которому в январе исполнилось 43 года, в составе российской сборной принимал участие в трех чемпионатах мира (1999, 2000 и 2003 годов). Он выступал на позиции защитника за петербургский СКА, череповецкую «Северсталь», московское «Динамо», а также «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мейпл Лифс» из НХЛ. С 2014 года работает в селекционной службе сборной России, просматривая и подбирая игроков в национальную команду.