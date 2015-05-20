НОК решил вопрос о приобретение нового гимнастического ковра для тренировок сборной Украины

Президент НОК подчеркнул, что вопрос о приобретении спортивного ковра для наших гимнастов, технические характеристики и марка которого согласована с тренером Геннадием Сартинским и отвечающей современным стандартам подготовки атлетов, уже решен.

«Сегодня очень редко встретишь человека, который выполняет свои обещания. Нам повезло и мы видим действительно человека-слово. Это Сергей Назарович Бубка! Он сказал нам, что НОК обеспечит гимнастов новым спортивным ковром, который нам так необходим. И он сдержал свое слово, за что мы ему безгранично благодарны», - сказал наставник титулованного спортсмена.

Олег Верняев также поблагодарил руководителя НОК и его команду за постоянную поддержку. «Такая поддержка всегда мотивирует на новые достижения. Уверен, что приобретение этого ковра будет способствовать нашим успехам и вдохновит на новые возможности и мечты на пути к олимпийскому триумфу», - отметил герой спортивного апреля.

На чемпионате Европы, который состоялся во французском Монпелье, лучший спортсмен Украины 2014 года, который недавно получил «Спортивный Оскар» во время Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года», завоевал для Украины 2 медали высшей пробы.

Олег Верняев, не смотря на травму ноги, стал впервые в карьере абсолютным чемпионом Европы в многоборье и подтвердил свое мировое и европейское лидерство в упражнениях на параллельных брусьях, получив золотую медаль.

«В активе Олега уже есть европейские и мировые награды, не хватает только олимпийской. Поэтому, желаю уверенных побед и спортивной удачи на первых Европейских играх в Баку, а также на пути к олимпийскому Рио-де-Жанейро-2016», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Сергей Назарович поздравил с признанием также лучшего тренера апреля Геннадия Сартинского, отметив эффективную совместную работу талантливого гимнаста и опытного наставника.

Добавим, что для Олега Верняева это уже пятое подобное высокое признание Национального олимпийского комитета Украины. Впервые гимнаст стал лучшим спортсменом месяца в ноябре-2012 и еще трижды был признан в 2014 году: в мае, октябре и ноябре.