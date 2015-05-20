Украинский футбольный арбитр считает, что "Днепру" повезло с судьей в финале Лиги Европы

"Аткинсон - очень квалифицированный и принципиальный арбитр, как и большинство британских судей, обслуживающих международные матчи. Имеет большой опыт, благодаря чему психологически устойчив, умеет справиться с давлением трибун. И вообще, мне кажется, это очень хороший и даже где-то удачный выбор для "Днепра", - отметил Шебек в комментарии "Сегодня/Спорт".

По его словам, у Аткинсона классическая английская манера судейства: не свистеть по любому поводу, а давать играть.

"Вспомните недавний полуфинал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" (2:1), который он обслуживал. Решающий гол был забит с пенальти. Фол Карвахаля на Тевесе был стопроцентный, но арбитр не показал нарушителю ни желтой, ни тем более красной карточки, ограничившись 11-метровым. То есть человек не привык размахивать карточками налево и направо. И это на руку "Днепру", который всегда играет очень жестко, как говорится, "в кость", - подытожил Шебек.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Варшаве (Польша) состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Днепр" и "Севилья".