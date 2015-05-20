Капитан БК "Черкаські Мавпи" подписал контракт с румынским клубом и примет гражданство Румынии

Форвард, который на протяжении двух предыдущих сезонов выступал за Черкасские Мавпы, поставил свою подпись под соглашением на следующий сезон, сообщает isport.ua со ссылкой на 24secunde.ro.

Также эту информацию подтверждает портал basketball.eurobasket.com.

Интересно, что в Клуже планируют, что Кальниченко не будет считаться легионером в чемпионате Румынии. Игрок, который родился в Молдове, но всю карьеру выступал в Суперлиге как украинец, уже подал заявку на получение румынского гражданства

В минувшем розыгрыше Суперлиги 29-летний Кальниченко набирал 14,2 очка, 5,8 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

Румынский клуб в этом сезоне принимал участие в третьем по значимости еврокубке - Кубке вызова, но не сумел преодолеть групповой раунд.