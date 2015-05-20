Кубок Украины, 1/2 финала, "Шахтер" - "Днепр" - 1:1: текстовая онлайн-трансляция

Это будет ответная игра стадии 1/2 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Первая игра, состоявшаяся 29 апреля в Днепропетровске, завершилась победой "Шахтера" со счетом 1:0.

На этой неделе противники сойдутся дважды – сначала во Львове в кубковой игре, а затем в Днепропетровске - в матче Премьер-лиги. В обоих турнирах «Шахтер» имеет заметно лучшие перспективы. В частности, в кубковом матче их устроит даже ничья с любым счетом. При этом вряд ли «Днепр», хотя и выйдет в основном составе с целью недельного цикла подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА, будет выкладывать 100% собственных козырей. Уже 27 мая днепропетровская команды сыграет в Варшаве в финале еврокубка. И сейчас каждый их матч находится под пристальным внимание тренерского штаба соперников из испанской "Севильи".

В свою очередь, для «горняков» не существует приоритетов. Ведь только в этом турнире они сохраняют реальные шансы на завоевание титула. Поэтому от Мирчи Луческу не стоит ожидать никаких экспериментов . Тем не менее, интересно, кому тренер отдаст предпочтение, после высказанных по итогам предыдущего тура претензий к некоторым из бразильских исполнителей. Дискуссионной является и позиция форварда, ведь именно Александр Гладкий три недели назад заработал для дончан стратегическое преимущество в один мяч.

Наконец, сегодня для "Шахтера" знаменательный день, который команда явно нее захочет омрачать поражением. Ровно 6 лет назад, 20 мая 2009 года, горняки выиграли первый в своей истории еврокубковый трофей, победив в финале Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы) немецкий "Вердер" из Бремена - 2:1.

В сегодняшнем матче "Днепру" необходима победа с любым счетом. В свою очередь, "Шахтер" на домашнем в этом сезоне поле "Львов-Арены" устроит даже ничья. В случае повторения результата первой игры - 0:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Шахтер", на победу которого в основе время ставки принимаются с коэффициентом 1,37 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 4,44 к 1, а на победу "Днепра" - 7,37 к 1.

На проход в финал (победу в дополнительное время или в серии пенальти) ставки на "Шахтер" принимаются с коэффициентом 1,12 к 1, а на "Днепр" - 5,34 к 1.

Матч "Шахтер" - "Днепр" начнется в 19.30 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал Футбол-1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 11. Марлос, 77. Илсиньо, 29. Тейшейра, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 8. Фред, 7. Веллингтон Нем, 89. Дентиньо, 9. Адриано

Днепр: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 30. Папа Гуйе, 8. Ксенз, 19. Безус, 28. Шахов, 99. Матеус

Матч начался!

1. Горняки развели мяч с центра поля и вынуждены были сразу отойти назад под прессингом соперника.

2. Марлос прошел в штрафную "Днепра" но нарвался на сотечественника Дугласа, который четко сыграл в защите. Первый полуопасный момент.

3. Ответ "Днепра" не получается. Пас на Калинича заблокировали сразу два защитника горняков.

4. "Шахтер" захватил инициативу и мяч, но пока контролирует его в центре поля.

5. В параллельном полуфинале "Динамо" - "Олимпик" уже 1:0. Дополнительного времени не будет точно.

6. "Шахтер" начинал опасную контратаку, но пас Гладкому оказался неэффективным - вне игры.

7. Срна навешивал на Гладкого в штрафную, но Федеций выбил мяч на угловой в верховой борьбе.

8. Тайсон после розыгрыша углового навешивал в штрафную, но Бойко уверенно забрал мяч в руки.

9. Штрафной исполнял "Днепр" - Коноплянка пробил мимо ворот.

10. Еще один опаснейший момент "Днепра" - удар Коноплянки с линии штрафной с трудом отбил Пятов. Угловой.

11. Подача углового в исполнении Ротаня оказалась не слишком удачной. Защитники отбились.

12. Еще одно обострение у ворот "Шахтера", но Коноплянка упустил мяч за боковую линию.

13. Ответ "Шахтера" - Канкава заблокировал удар игроков "Шахтера" по воротам.

14. Федорчук немного завозился в штрафной и бил по воротам из не самого выгодного положения - Бойко отбил удар.

15. Немного успокоилась игра после ряда взаимных атак. Мяч в центре поля.

16. Атака "Днепра", но мяч не доходит до Канкавы - аут. Во второй волне подачу Коноплянки хладнокровно нейтрализовал Пятов.

17. Молниеносный ответ "*Шахтера" - мяч после удара Срны парирует Бойко.

18. Лео Матос пытался подать с угла поля в штрафную - защитники "Шахтера" выбили мяч.

19. Первый тайм матча "Динамо" - "Олимпик" завершился со счетом 2:0.

20. КАЛИНИЧ!!!! Упускает супершанс игрок "Днепр" поразить путсые ворота соперника. Неуверенный удар и мяч в руках Пятова.

21. Калинич проигрывает борьбу на фланге и упускает шанс для атаки "Днепра".

22. Шевчук пробивал по воротам, но мяч попал в голову футболиста "Днепра", угловой.

23. После розыгырша углового Марлос пробил с отличной позиции - Бойко с трудом отбил мяч на второй угловой.

24. Лучкевич зарабатывает угловой уже у ворот "Шахтера". Навешивал в штрафную, но мяч попал в Ракицкого.

25. Ротань подавал угловой и попал в перекладину. Закручивал в девятку - сухой лист, как у Лобановского.

26. Двухходовка игроков "Шахтера" завершилась ударом... Дугласа по собственным воротам. Мяч ушел на угловой.

27. После розыгрыша углового Шевчук упустил мяч за боковую линию.

28. Немного успокоилась игра. Мяч в центре поля. Удивительное затишье в столь бурном событийном матче.

29. Тейшейра заработал угловой в противостоянии с защитниками "Днепра".

30. Срна пробил левой после розыгрыша углового - мяч попал в защитника.

31. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Калинич - 0:1.

32. Калинич все-таки исправляется за все свои предыдущие ошибки. Контратака началась с ошибки соперника в центре поля и выхода один на один игрока "Днепра" с вратарем. Переиграть Пятова оказалось делом техники.

33. Предупреждения - Канкава и Тейшейра - за разговоры.

34. Тайсон подал угловой - Бойко выбил мяч кулаками ближе к центру поля.

35. "Шахтер" катает мяч в центре поля. Атаки пока не получается.

36. Два подряд угловых подавал "Шахтер" - защитники отбились. Горняки аппелируют к арбитру, мол, была игра рукой.

37. Еще один угловой подал "Шахтер" - после удара Срны мяч попал в защитника и отлетел к центру поля.

38. Четвертый угловой подряд завершился ударом Гладкого по воротам с 10 метров - мяч пролетел впритирку со штангой - мимо ворот.

39. Срна грубо нарушил правила в центре поля на Коноплянке - подкат сзади.

40. Предупреждение Федецкому - грубая игра на Тайсоне, срыв контратаки.

41. Атака "Шахтера" вновь не приводит к результату - очень плотная оборона гостей в этом матче.

42. Бойко совершил супер сэйв! Отбил опаснейший удар Срны после розыгрыша штрафного.

43. Ответ "Днепар" - пас Калинича на Лучкевича получился слишком невнятным. Опытный Шевчук нейтрализовал оппонентов и позволил мячу уйти за лицевую линию.

44. В ответной атаке Тайсон пробил - попал в защитника. Бойко легко овладел мячом после рикошета.

45. Шевчук пробивал с острого угла - Бойко отбил мяч.

ПЕРЕРЫВ

Горняки, уходя в раздевалку, вновь аппелируют к арбитру и сейчас они в чем-то правы. Было несколько спорных моментов, когда судья мог назначить пенальти. Впрочем, днепропетровцы также высказывали претензии в ряде эпизодов.

В основном игра проходит в равной и открытой борьбе и обе команды уже потеряли несколько шансов забить гол Рекордсменом по утраченным шансам был Калинич, но именно он забил единственный на данный момент гол. Чем существенно себя реабилитировал. И пока "Днепр" психологически гораздо ближе соперника к финалу. Именно - психологически. Счет двухматчевого противостояния абсолютно равный. И теперь Мистеру необходимо "встряхнуть" команду в раздевалке, чтобы не допустить фиаско.

Второй тайм, в любом случае, будет крайне интересный. А возможно, и дополнительное время с серией пенальти.

В матче "Динамо" - "Олимпик" счет 3:0. "Динамо" уже фактически в финале Кубка Украины...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Тайм начался со столкновения Илсиньо с Федорчуком - игрок "Днепра" лежит на газоне.

47. Атакует "Шахтер" - Илсиньо уупскает мяч в аут в борьбе с двумя защитниками "Днепра".

48. Шевчук бил по воротам с опасной дистанции но попал в Тейшейру - мяч ушел за линию ворот.

49. "Шахтер" вновь, как и в начале первого тайма завлядел мячом и инициативой.

50. Ответ "Днепра" - Конполянка подавал в штрафную - защитники выбили мяч.

51. Илсиньо в атаке нарушает правила. "Шахтер" вновь не может начать атаку.

52. "Днепр" пытается контраатковать, Но Пятов и Ракицкий нейтрализуют атаку соперника.

53. Степаненко, то ли навешивает с фланга в штрафную, то ли бьет по воротам - мяч попадает в сетку с внешней стороны ворот.

54. Пока основной состав "Днепра" решает вторую по значимости задачу - после Лиги Европы.

55. Тайсон бьет метров с 40-ка - мяч в руках Бойко.

56. "Днепр" сбивает темп. Держит мяч в центре поля.

57. Замена в "Шахтере" - вместо Илсиньо на поле вышел Фред.

58. Коноплянка в борьбе с Фредом зарабатывает угловой.

59. Замена в "Днепре" - Безус вместо Федорчука

60. Коноплянка неудачно подал угловой - горняки едва не провели опасную контратаку.

61. Калинич бил по воротам с центральной линии поля, Пятов легко забрал мяч.

62. Многоходовую комбинацию "Шахтера" Ракицкий завершает крайне неудачным навесом "в никуда" - за линию ворот.

63. Коноплянка вернулся на поле после травмы и оказания медпомощи. Минути три не было лидера "Днепра" на поле.

64. Степаненко нанес шикарный удар по воротам с дальней дистанции. Мяч прошел чуть выше ворот.

65. Теперь Ракицкий пробил с дальней дистанции - точно в руки Бойко.

66. Марлос упускает мяч в борьбе с защитниками в штрафной площадке.

67. Коноплянка пытался обострить ситуацию в чужой штрафной площади - защитники оказались на высоте.

68. Теперь Шевчук упускает мяч в борьбе с защитником "Днепра".

69. Марлос обыграл Дугласа и бил с лини штрафной - мяч рикошетом от рук Бойко ушел на угловой. Неудачно разыграли корнер горняки - Бойко овладел мячом.

70. Мечутся игроки "Шахтера" вдоль линии штрафной площади, но оборона у игроков "Днера" слишком плотная.

71. Коноплянка прошел с мячом до чужой линии ворот, но в углу поля потерял мяч в борьбе с Срной.

72. Замена у "Шахтера" - Луис Адриано вместо Марлоса.

73. Еще один опаснейший момент у "Шахтера" - Шевчук пробил мимо ворот.

74. Матч "Динамо" - "Олимпик" завершился со счетом 4:1. "Динамо" - в финале Кубка Украины.

75. Коноплянка нарушил правила в борьбе со Срной - опасный штрафной для горняков.

76. Пенальти! Канкава нарушил правила в верховой борьбе.

77. Гол!!! 1:1 Пенальти реализовал Адриано.

78. Замена в "Днепре" - Матеус вместо Лучкевича.

79. Игроки "Днепра" идут в атаку, а судья не замечает нарушений правил со стороны игроков "Шахтера". Коноплянка и Фред едва не подрались. Очень напряженная обстановка на поле.

80. Предупреждения - Коноплянке и Фреду.

81. Предупреждение Срне - за грубый фол против Коноплянки. Страсти на поле бьют через край.

82. Ротань и Тейшейра едва не подрались после грубой игры капитана "Днепра" в подкате.

83. Канкава отдавал очень острый пас на Калинича, но тот не сумел принять передачу партнера в борьбе с защитниками "Шахтера".

84. Шевчук грубо нарушает правила на Матеусе - бразилец проявил терпение и не бросился на оппонента.

85. Очень нервная и оттого в рваном темпе идет игра.

86. Матос отобрал мяч в борьбе с Гладким, сорвав очередную атаку "Шахтера".

87. И буквально в следующем эпизоде Матос грубо сфолил на Срне. Пауза в игре.

88. Тайсон подал штрафной, защитники "Днепра" вынесли мяч подальше от ворот.

89. "Днепр" аткует, но мяч совсем не вовремя уходит в аут.

90. Судья добавил 5 минут к основному времени игры.

90+1. "Шахтер" ататкует, но Адриано получает травму в столкновении с защитником "Днепра". Пауза в игре, которая на руку горнякам.

90+3. Маркевича возмущается действиями арбитра, зафиксировавшего нарушение правил на Срне и сорвавшего, тем самым, атаку "Днепра".

90+4. Калинич в борьбе со Степаненко теряет шанс пробить по воротам - мяч в руках Пятова.

90+5. КАЛИНИЧ! В падении через себя пробил мяч после навеса Матеуса с фланга - мяч в руках Пятова.

90+5. Предупреждение Пятову - задержка игры.

МАТЧ ОКОНЧЕН

"Шахтер" вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с "Динамо".

Нас ждет классичсекое противостояние в финале.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!