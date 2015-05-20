Кубок Украины, 1/2 финала "Динамо" - "Олимпик": видео матча

Это была ответная игра полуфинальной стадии соревнований.

Первый матч между этими командами, состоявшийся 29 апреля, завершился вничью - 0:0.

Тот матч был омрачен скандалом из-за места его проведения. Руководство ФК "Олимпик" приняло решение провести игру на поле УТК им. Банникова, вмещающего всего 1678 мест. В свою очередь, фаны "Динамо" потребовали перенести матч на более вместительную столичную арену, пригрозив в противном случае сорвать игру. В итоге, в день игры было принято решение перенести ее на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского, а оргвопросы в спешном порядке решались в течении нескольких часов. Матч состоялся на "Динамо", вмещающем около 18 тыс. зрителей.

Перед ответным матчем подобных вопросов не возникало. "Динамо", на правах хозяев, заявило самую вместительную арену страны - НСК "Олимпийский", на которой проводит большую часть домашних игр всеукраинских соревнований и все еврокубковые игры.

Стартовые составы команд:

Динамо: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 91. Теодорчик

Запасные: 1. Шовковский, 30. Бетао, 19. Гармаш, 45. Калитвинцев В., 7. Ленс, 22. Кравец

Олимпик Д: 1. Махарадзе, 4. Гришко, 23. Шериф, 34. Дитятьев, 99. Гошкодеря, 7. Драченко, 11. Моха, 15. Лебедь, 19. Тищенко И., 33. Бровченко, 77. Кадимян

Запасные: 72. Литовка, 22. Мищенко А., 10. Гельзин, 18. Семенина, 21. Лысенко