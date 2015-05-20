Украинские теннисисты сыграют между собой во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции

В Париже завершились матчи первого раунда квалификационных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису, по итогам которых, во втором раунде между собой встретятся Илья Марченко и Денис Молчанов, сообщает Теннисный портал Украины.

Марченко в матче первого круга обыграл Амира Вейнтрауба из Израиля: 7-6(2) 6-2. В свою очередь, Молчанов был сильнее испанца Пере Рибу: 6-3 0-6 7-5. В решающей партии Денис уступал 2-5, но сумел переломить ход встречи.

Это будет уже второе противостояние украинских теннисистов на этой неделе. Накануне, на турнире в Ницце, Александр Долгополов обыграл Сергея Стаховского: 3-6 7-5 6-4. Оба игрока входят в Топ-100 мирового рейтинга и автоматически квалифицировались в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Кроме того, накануне состоялась жеребьевка женских квалификационных соревнований Открытого чемпионата Франции, где определились соперники украинок. По результатам жеребьевки определились пары: Яна Чепелова (Словакия) - Анастасия Васильева, Шуко Аояма (Япония) - Екатерина Бондаренко, Марина Заневская - Миртил Жорже (Франция), Юлия Бейгельзимер - Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" пройдет с 25 мая по 7 июня.