Гостиницы в Пекине будут обеспечены презервативами

Номера пекинских отелей всех классов, а также общественно-развлекательные учреждения китайской столицы в обязательном порядке укомплектуют презервативами, информирует агентство "Синьхуа".

На этот шаг в столице XXIX Олимпийских игр пойдут в соответствии с распоряжением пекинского комитета по профилактике и лечению СПИДа, и это не будет рассматриваться полицией как доказательство существования проституции.

Как сообщается, на прошедшем накануне городском рабочем совещании по вопросам здравоохранения в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний был издан соответствующий циркуляр, требующий обеспечить распространение презервативов в общественных местах. В соответствии с циркуляром, до конца года во всех отелях и развлекательных учреждениях номера должны быть обеспечены презервативами. Кроме того, автоматы по продаже презервативов должны появиться во всех барах, дансингах и на стройках, где работают свыше 500 человек.