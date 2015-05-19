На первых Европейских играх Украину представят 243 спортсмена

Именно такой состав команды утвердил Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины на сегодняшнем заседании.

Наши спортсмены будут выступать в 19 из 20 видов спорта (украинцы не будут представлены в легкой атлетике, где будут проходить соревнования спортсменов 3-го дивизиона командного чемпионата Европы и будет разыгрываться один комплект наград).

Состав сборной Украины был сформирован с учетом полученных лицензий для участия в Играх, а также в соответствии с национальной системой отбора, предложений федераций по видам спорта и по итогам детального рассмотрения на заседании Экспертного совета по вопросам подготовки и участия спортсменов Украины в престижных международных соревнованиях.

«Очень приятно, что Украина станет частью выдающегося исторического события в европейском спорте. Наши спортсмены будут писать новую страницу спортивной истории. На Европейских играх Украину будет представлять мощная команда, количественный состав которой фактически равен нашему представительству на летних Олимпийских играх. Уверен, что наши спортсмены приложат максимум усилий, чтобы продемонстрировать свой лучший результат, и в честь их спортивных свершений над пьедесталом в Баку неоднократно будет развеваться украинский флаг и зазвучит национальный гимн», - подчеркнул президент НОК Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны также подчеркнул, что каждый спортивный успех – это яркий повод для радости и гордости всей страны. «Мы верим в каждого спортсмена и вместе будем болеть за украинскую сборную», - подчеркнул глава НОК.

Как сообщал УНИАН, I Европейски Игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня.

В рамках Европейских игр более 6 тысяч спортсменов из всех 50 стран Старого Света разыграют 253 комплекта наград в 20 видах спорта (16 олимпийских и 4 неолимпийских).