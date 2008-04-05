Результаты 33 тура английской Премьер-лиги

Сегодня в Англии прошли 7 матчей 33 тура Премьер-лиги. Арсенал и Ливерпуль после ничьей в Лиге чемпионов не смогли выявить сильнейшего и в сегодняшней дуэли – матч завершился с тем же счетом 1:1. Челси не упустил свой шанс и благодаря победе над «горожанами» сохранил за собой вторую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

33 тур Арсенал - Ливерпуль 1:1 (Бендтнер 54 – Крауч 41)

Манчестер Сити - Челси 0:2 (Данн (автогол) 6, Калу 53)

Астон Вилла - Болтон 4:0 (Барри 9, 60, Акбонлахор 56, Хервуд 85)

Блэкберн - Тоттенхэм 1:1 (Педерсен 30 - Бербатов 7)

Фулхэм - Сандерленд 1:3 (Хили 74 - Коллинз 45, Чопра 54, Джонс 77)

Уиган - Бирмингем 2:0 (Р. Тэйлор 15, 56)

Ньюкасл - Рединг 3:0 (Мартинс 18, Оуэн 43, Видука 58)