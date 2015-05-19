Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Франции

В турнире примут участие два представителя нашей страны, сообщает Теннисный портал Украины.

В первом раунде дончанин Илья Марченко, посеянный под 21-м номером, сыграет с израильским теннисистом Амиром Вейнтраубом, а киевлянин Денис Молчанов померяется силами с испанцем Пером Риба.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир на кортах "Ролан Гаррос" пройдет с 25 мая по 7 июня.