В Италии арестованы 50 человек по подозрению в договорных матчах

В числе арестованных — игроки, бывшие и действующие менеджеры и президенты клубов, участвующих в Лиге Про (четвертый по силе дивизион итальянского футбола) и серии D (высшая лига любительского чемпионата) сообщает Lenta.ru со ссылкой на Corriere della Sera.

Также среди арестованных есть иностранцы и один полицейский.

Расследование проводит отдел по борьбе с организованной преступностью итальянского города Катандзаро. Правоохранительные органы обыскивают офисы футбольных клубов, дома их менеджеров, тренеров и футболистов. По версии следствия, в договорных матчах в общей сложности принимали участие более 30 команд.

Операция проводится в десяти областях страны: Венето, Ломбардии, Тоскане, Калабрии, Лигурии, Эмилии-Романьи, Марке, Абруццо, Апулии и Кампании.