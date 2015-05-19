ПриватБанк открыл онлайн продажу страховых полисов “Зеленая карта” для болельщиков, которые едут на финал Лиги Европы в Варшаву

ПриватБанк открыл онлайн продажу страховых полисов “Зеленая карта” для болельщиков, которые едут болеть за “Днепр” на финал Лиги Европы в Варшаву собственным автомобилем. Как сообщили в банке, чтобы обеспечить максимально оперативное получение обязательного страхового полиса, его можно оформить онлайн на сайте банка и в Приват24, а оригинал полиса банк бесплатно доставит клиенту курьером.

Напомним, в понедельник 18 мая ПриватБанк открыл продажу билетов на финальный матч Лиги Европы между «Днепром» и «Севильей», который состоится 27 мая в Варшаве. Для покупки билета достаточно зайти на специальную страницу в Интернете uefa.pb.ua, ввести данные загранпаспорта, дату рождения, номер карты и контактные данные для получения билета. В течение дня после получения заявки банком будет списана стоимость билета и его доставки с карты, а сам билет будет доставлен курьером. Также купленный билет можно будет получить в кассе футбольного клуба «Днепр» или на специальном meeting point возле стадиона в Варшаве (время и точное место работы будет сообщено дополнительно на официальном сайте ФК «Днепр»).

Оплатить покупку билета в ПриватБанке можно как картой ПриватБанка, так и картой любого другого банка Украины и мира. Стоимость билета на финал Лиги Европы для украинцев составит 1 700 гривен. При выборе опции доставки билета курьером, дополнительно с карты будет списано 16 гривен за доставку.