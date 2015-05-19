Украинская шашистка Макаренкова входит в шестерку сильнейших на ЧМ

После двух третей соревнований (10 туров из 15), на счету нашей спортсменки 11 очков, сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня, в рамках 10-го тура, Макаренкова белыми играла против Одгэрэл Моломжамц из Монголии и завершила партию вничью.

Таким образом, у украинки 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях.

Еще одна украинка Ольга Балтажи играла белыми свою партию 10-го тура против лидера соревнований Ольги Камышлеевой (Нидерланды) и также свела ее вничью. На данный момент, на счету Балтажи 2 победы при 6 ничьих и 2 поражениях - 10 очков. Она занимает 10-е место в таблице.

Лидером соревнований является Камышлеева - 14 баллов. По 13 - на счету Ольги Федорович (Беларусь) и Зои Голубевой (Латвия).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит с 11 по 24 мая.

Всемирная федерация шашек (FMJD) организовывает чемпионаты мира по международным шашкам среди женщин раз в два года. В этом году чемпионат впервые проходит в Китае. В чемпионате принимают участие 16 ведущих мастеров из 10 стран мира. Сильнейшие шашистки мира проведут 15 туров по круговой системе в течение 12 дней.