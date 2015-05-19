В работе прежнего руководства ФФУ были серьезные нарушения - президент федерации Павелко

Об этом руководитель ФФУ сообщил в интервью авторской программе "Между делом".

"Уже сегодня есть предварительные данные аудита работы Федерации за прошлые годы, позволяющие говорить о том, что в работе допускались серьезные нарушения", - заявил Андрей Павелко.

"Но подтвердить эти выводы должна крупная независимая аудиторская фирма. Это должна быть компания из большой аудиторской мировой четверки. У меня есть возможность привлечь такую компанию к работе с ФФУ, но единолично принять такое решение я не мог. Поэтому, я предложил Исполкому дать согласие на работу аудиторской фирмы и Исполком предоставил такие полномочия. Был заключен договор c известнейшей компанией KPMG, которая работает, в частности, с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) и она должна в ближайшее время сделать выводы относительно деятельности ФФУ в предыдущие годы", - добавил Павелко.