Президент ФФУ анонсировал борьбу с футбольными тотализаторами

Об этом он рассказал в интервью в программе «Между делом».

«Сегодня есть законопроект по борьбе с тотализаторами, он отрабатывается специалистами. Также мы сегодня отрабатываем вопрос по системе УЕФА, создание следственного комитета, который бы имел возможность изучать такие вопросы как тотализаторы, как договорные матчи, другие вопросы, которые могут возникать. Например, судейские», - рассказал Павелко.

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По его словам, подобные вопросы не уникальны для Украины, они есть во всем мире. «И есть правильные примеры борьбы с ними. Есть правильные примеры законодательства, когда можно довести дело до суда и иметь возможность наказать конкретных лиц, - объяснил Павелко. – В сегодняшнем современном мире мы видим, что борьба с тотализаторами крайне сложная – это уже всемирные организации. От них приезжают агенты и работают напрямую с футболистами. Здесь необходимо изменить законодательство и довести это дело до уголовного, до решения судов».

Павелко также добавил, что автором законопроекта будет он сам и еще несколько депутатов, которые входят в Комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.