"Между делом" с Андреем Павелко

Народный депутуат Украины, председатель бюджетного комитета ВР Андрей Павелко рассказал, что даже в дне пленарных заседаний - с 14.00 до 16.00 - он обязательно занимается футбольными делами, проводя заседания, встречи с сотрудниками ФФУ, в первую очередь решая насущные вопросы.

Кроме того, сейчас он готовит законопроект по борьбе с коррупцией и тотализатором в футболе. Уже по традиции гостя программы попросили рассказать о трех персонажах. Для Андрея Павелко такими стали – Петр Порошенко, Андрей Шевченко и Игорь Коломойский. Президент ФФУ каждый день преодолевает маршрут между ВР и Домом футбола. В течение 30 минут он рассказывал как относится к критике нынешних чиновников федерации футбола и о том, стоит ли ждать изменений в нашем футболе.