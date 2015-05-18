Федерацию хоккея России накажут за неуважение к сопернику на церемонии закрытия ЧМ

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал поступок российских игроков неуважением к сопернику и заявил, что ответственной за инцидент является руководство сборной России, сообщает Радио Свобода.

Фазель отметил, что видел, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Виктор Тихонов и Дмитрий Куликов остались на льду и пытались остановить других игроков.

В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк считает причиной того, что российские спортсмены покинули лед во время исполнения гимна Канады, организационную ошибку. Третьяк отметил, что российская команда "поздравила канадцев с победой, пожала им руки".

В руководстве сборной России по хоккею сообщают, что изучат инцидент. "Уход со льда в хоккее – это специальная церемония, за которую отвечают организаторы", сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Ларин.

Как сообщал УНИАН, в Праге (Чехия) 17 мая состоялся финальный матч 79-го Чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.