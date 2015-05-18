Федерацию хоккея России накажут за неуважение к сопернику на церемонии закрытия ЧМ
Федерация хоккея России (ФХР) будет наказана за то, что игроки национальной сборной покинули лед во время исполнения гимна Канады после окончания финального матча Чемпионата мира в Чехии.
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал поступок российских игроков неуважением к сопернику и заявил, что ответственной за инцидент является руководство сборной России, сообщает Радио Свобода.
Фазель отметил, что видел, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Виктор Тихонов и Дмитрий Куликов остались на льду и пытались остановить других игроков.
В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк считает причиной того, что российские спортсмены покинули лед во время исполнения гимна Канады, организационную ошибку. Третьяк отметил, что российская команда "поздравила канадцев с победой, пожала им руки".
Читайте также:
Игроки сборной России по хоккею после поражения в финале ЧМ покинули лед до исполнения гимна Канады (видео)
В руководстве сборной России по хоккею сообщают, что изучат инцидент. "Уход со льда в хоккее – это специальная церемония, за которую отвечают организаторы", сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Ларин.
Как сообщал УНИАН, в Праге (Чехия) 17 мая состоялся финальный матч 79-го Чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.