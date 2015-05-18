Украинские самбисты завоевали 19 медалей на Чемпионате Европы

На счету наших спортсменов - 4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Золото континентального первенства завоевали: Наталья Смаль (72 кг), Марина Буйок (52 кг), Татьяна Савенко (68 кг) и Анатолий Волошинов (100 кг, боевое самбо).

Обладателями серебряных медалей стали: Алина Соколовская (48 кг), Анастасия Шевченко (60 кг), Артур Саркисян (74 кг, спортивное самбо), Сергей Черный (52 кг, боевое самбо) и Максим Рындовский (82 кг, боевое самбо).

Бронзовыми призерами стали: в спортивном самбо - Елена Сайко (64 кг), Галина Ковальская (80 кг), Олеся Савчук (56 кг), Ярослав Рытко (100 кг) и Размик Тоноян (свыше 100 кг); в боевом самбо - Богдан Бабенко (57 кг), Вадим Бурчак (74 кг), Богдан Кондратович (62 кг), Алексей Заяц (68 кг) и Валентин Греков (90 кг).

В неофициальном общекомандном зачете сборная Украины на третьем месте (4-5-10). 1-е место у сборной России (11-7-7), вторые – белорусы (5-2-6). В командном зачете у женской сборной Украины – первое место, в боевом самбо – второе.