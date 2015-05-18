Теннисист Долгополов поднялся на 12 позиций в новом рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала в понедельник новую версию рейтинга сильнейших игроков мира, согласно которой украинец Александр Долгополов улучшил свои позиции на 12 мест.

Киевлянин поднялся с 80-го на 68-е место, сообщает Теннисный портал Украины. Лучшим среди украинцев остается Сергей Стаховский, сохранивший за собой 52 строчку мировой классификации. Кроме того, Илья Марченко занимает 128-е место (-1), Денис Молчанов - 264-е (-13), Владислав Манафов - 402-е (+1). Рейтинг АТР обновляется еженедельно, по понедельникам.

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