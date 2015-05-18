"Днепр" получит лишний день на подготовку к финалу Лиги Европы

Уже сегодня, 18 мая, начинается продажа билетов на эту игру, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Матч перенесен в связи с участием "Днепра" в финале Лиги Европы УЕФА, который состоится 27 мая в Варшаве (Польша). Команде будет предоставлен дополнительный день на подготовку к решающему матчу еврокубка против испанской "Севильи".

Таким образом, "Днепр" на текущей неделе проведет две игры против "Шахтера" с разницей в 3 дня - 20 мая в рамках полуфинала Кубка Украины (номинальным хозяином матча на "Львов-Арене" будет "Шахтер") и 23 марта в рамках 25-го тура УПЛ.